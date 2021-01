Die KPS AG (ISIN: DE000A1A6V48) will der Hauptversammlung für das letzte Geschäftsjahr die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,17 Euro je Aktie vorschlagen, wie am Freitag mitgeteilt wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 6,12 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,78 Prozent. Die Hauptversammlung soll am 21. Mai 2021 stattfinden. Im Vorjahr wurden ebenfalls 0,17 Euro ausgeschüttet. Ursprünglich lag ...

