NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Valeo vor endgültigen Zahlen von 17,80 auf 22,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Autozulieferer dürften im Schlussquartal 2020 die Konsensschätzungen durch die Bank geschlagen haben, da die Pkw-Produktion positiv überrascht habe, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Anstieg der Kurse im Schlussquartal lasse aber vermuten, dass der Markt bereits mit guten Resultaten rechne. Die verlängerten Lockdown-Maßnahmen, Engpässe bei Halbleitern und steigende Rohstoffpreise dürften zudem dafür sorgen, dass die Ausblicke nicht über den Konsensschätzungen lägen. Während sein "Top Pick" Continental das größte positive Überraschungspotenzial habe, bleibe er bei Valeo trotz der bereits bekannten, starken Eckdaten vorsichtig. Die Aktie habe angesichts der hohen Bewertung auf diese verhalten reagiert, und seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für 2021 und 2022 lägen unter den Konsensprognosen./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2021 / 18:37 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2021 / 19:15 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0013176526

