Aktienfonds, die ausschließlich in nachhaltige Aktien investieren, haben 2020 konventionelle Aktienfonds deutlich outperformt. Dies ergab eine Sektoranalyse der Scope-Gruppe.Der Anbieter von unabhängigen Ratings, Research und Risikoanalysen stellte im Rahmen einer in der vergangenen Woche veröffentlichten Studie fest, dass insbesondere in der kurzfristigen Wertentwicklung über 12 Monate nachhaltige Aktienfonds überzeugten: Während sie im Schnitt eine Wertentwicklung von 22,3% erzielten, kam der MSCI World lediglich auf 6,7%.

