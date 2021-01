Die App Clubhouse ist gerade in aller Munde und wird entweder kritisch beäugt oder in den Himmel gelobt. Im t3n Podcast haben wir mit Philipp Glöckler und Philipp Klöckner über den Hype gesprochen. Das Prinzip von Clubhouse ist simpel: In Audio-Chaträumen können Menschen miteinander sprechen. Wie bei Podcasts kann man die Gespräche in der App anhören. Der Unterschied zu Podcasts ist allerdings, dass Zuhörerinnen und Zuhörer Live-Gespräche nicht nur mitverfolgen können, sondern - und das ist das besondere an Clubhouse - sie können sogar mitdiskutieren. Die Drop-In-Audio-Chat-App ist im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...