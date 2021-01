Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat am 21. Januar 2021 keine Änderungen an ihrer Geldpolitik beschlossen, so die Analysten der Nord LB.Die Zinssätze für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte (0,00%), Einlagefazilität (-0,50%) und die Spitzenrefinanzierungsfazilität (0,25%) seien unverändert geblieben. Zudem seien die Elemente des im Dezember beschlossenen Maßnahmenpaket bekräftigt worden. Das anvisierte Gesamtvolumen des Anleihekaufprogramms Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) bleibe demnach bei EUR 1.850 Mrd. und das Programm solle mindestens bis Ende März 2022 laufen. Auch die Erwartung einer für längere Zeit anhaltend expansive Geldpolitik sei mit der Forward Guidance erneut bestätigt worden. ...

