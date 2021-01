Die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich und Deutschland wurden um 9:15 Uhr bzw. 9:30 Uhr veröffentlicht. Highlights der Berichte: Frankreich Verarbeitendes Gewerbe: 51,5 vs. 50,5 erwartet Dienstleistungen: 46,4 vs. 48,5 erwartet Deutschland Verarbeitendes Gewerbe: 57 vs 57,2 erwartet Dienstleistungen: 46,8 vs. 45 erwartet Die Veröffentlichungen fielen ...

