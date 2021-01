DJ Deutsche Stahlproduktion steigt im Dezember um 10 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stahlproduktion in Deutschland hat sich im Dezember weiter erholt. Nach dem coronabedingt massiven Einbruch ab dem Frühjahr stieg die Erzeugung von Rohstahl gegenüber dem Vorjahresmonat zum dritten Mal in Folge, wie aus Daten der Wirtschaftsvereinigung Stahl hervorgeht. 3,14 Millionen Tonnen erzeugten die Hersteller hierzulande, ein Plus von 10,7 Prozent gegenüber Dezember 2019. Im Schlussquartal des Vorjahres war die Stahlproduktion schon außerordentlich schwach ausgefallen.

2020 insgesamt fiel die Erzeugung um 10 Prozent auf 35,7 Millionen Tonnen. Die Branche litt unter der massiv fallenden Nachfrage vor allem aus der Autobranche. Laut dem Branchenverband handelte es sich um das niedrigste Produktionsniveau seit dem Krisenjahr 2009 und das dritte Jahr mit einem Rückgang in Folge.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2021 04:16 ET (09:16 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.