Die Korrektur beim Bitcoin hat sich in den letzten Tagen dramatisch beschleunigt. In der Nacht auf Freitag ist die digitale Leitwährung kurzzeitig unter die Marke von 30.000 Dollar gefallen. Das bringt auch die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group in die Bredouille. Für die Papiere der Bitcoin Group geht es am Freitagvormittag um weitere drei Prozent nach unten. Auf Wochensicht summiert sich das Minus damit auf rund 13 Prozent. Ausgehend vom Hoch von Mitte Dezember bei 82,50 Euro notiert ...

