Linz (www.anleihencheck.de) - Ungarn steht vor einigen Herausforderungen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Als verlängerte Werkbank der europäischen Industrie (speziell Automotive) sei die Erholung im eigenen Land abhängig vom Aufschwung in Europa, speziell in Deutschland. Die Hoffnung liege auf dem Erfolg der Durchimpfung. Die Wachstumsprognosen für 2021 seien im Bereich 3,5% bis 4,0%, wobei die Erholung erst ab Mitte des Jahres erwartet werde. Neben den Unsicherheiten betreffend Wachstum kämpfe Ungarn mit einer negativen Realverzinsung. Die Inflation sei in den letzten Wochen auf 2,7% zurückgegangen, halte sich aber über der Zwei-Prozent-Marke. ...

