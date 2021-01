Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Land Nordrhein-Westfalen hat gestern eine 30-jährige und 1,5 Mrd. EUR umfassende Schatzanweisung mit einer knapp 2-fachen Überzeichnung erfolgreich platzieren können, so die Analysten der Helaba.Heute sei der Kalender indes nahezu leer, was freitags nicht unüblich sei und daher nicht auf ein schwierigeres Marktumfeld zurückgeführt werden sollte. Der Sekundärmarkt sei in einer weitgehend stabilen Verfassung, wenngleich die Renditen im SSA-Segment zuletzt leicht gestiegen seien. Die ASW-Spreads würden nur geringfügige Schwankungen aufweisen. Ähnlich sei es bei den Renditen der Covered Bonds, während sich die ASW-Spreads der deutschen, gedeckten Papiere (gemessen am IBOXX) etwas hätten einengen können. ...

