Audi verpasst laut einem Medienbericht seinen Modellen A4 und A6 ein Enddatum als Verbrenner. Dasselbe soll für den A8 gelten. Selbst in Plug-in-Hybride will Audi offenbar nicht mehr groß investieren. Diese Entscheidungen dürften die Eckpfeiler des unter Audi-Chef Markus Duesmann gefassten Ausstiegsplan aus dem Verbrenner sein. Genannt werden diese Schritte in einem Porträt des "Manager Magazins" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...