München (ots) - Sascha Mölders ist 35 Jahre "jung", mit 13 Toren für 1860 München Nummer 1 der Torschützen in Liga 3, der Schrecken der Löwen-Gegner und vermutlich ein Rätsel für Sportwissenschaftler. Definitiv ist er der Held der Fans. Dieser Mölders will "mindestens noch ein Jahr" dranhängen als Profi. Vielleicht sogar bis er 38 ist. "Ich will ich weiterspielen und am liebsten bei 1860 München", sagt der Löwen-Kapitän, der in 171 Spielen bislang 67 Tore für Sechzig erzielte, bei MagentaSport. Mölders sagt auch über seine Zukunft: "Jetzt schauen wir mal, wo das dann sein wird!"Der 20. Spieltag startet heute mit dem Derby Türkgücü München gegen FC Bayern München2 - ab 18.30 Uhr live bei MagentaSport mit viel Gesprächsbedarf rund um die möglichen Transfers. Das Topspiel lautet eindeutig am Samstag: Dresden gegen Kaiserslautern - MagentaSport zeigt alle Partien in der Konferenz oder als Einzelspiel ab 13.45 Uhr live. Am Sonntag spielt der TSV 1860 München ab 12.45 Uhr gegen den SV Meppen. Der Link zum MagentaSport-Interview mit Sascha Mölders und den Reportern Christian Strassburger sowie Alexander Klich: https://www.youtube.com/watch?v=7Dpjhanq-6Q&t=1392s"Ich habe ja nach dem Lautern-Spiel gesagt, dass ich noch ein Jahr spielen will. Jetzt schauen wir mal, wo das dann sein wird. Das kann ich jetzt nicht sagen. Beziehungsweise: man befasst sich jetzt nicht damit. Wir haben ja erst Januar. Ich bin jetzt 5 Jahre da, habe alles miterlebt - von der 2.bis zur 4. Liga", sagt Sascha Mölders in der neuen MagentaSport-Reihe "Top-Thema 3.Liga". Da bekommt man einen recht privaten Eindruck, wie es bei den Mölders so zugeht."Weiterspielen, am liebsten beim 1860 München - außer Frage!"Allemal unterhaltsam: der Hund bellt ("Ich glaube, der Hund muss raus!"), ein junges Kaninchen wird als neues Familien-Mitglied vorgestellt ("Da hat jemand nicht aufgepasst!"), der Sohn schmiert Semmeln für den Papa. Die Mölders sind entspannt, was die Zukunft angeht: "Klar: ich will weiterspielen und am liebsten bei 1860 München - außer Frage." Zumal die Familie keine Lust verspürt, irgendwo anders hinzuziehen. "Ich lebe seit 9 Jahren in Süddeutschland - ich will gar nicht weg", sagt Sascha Mölders."Jeder einzelne hat sich verbessert!"Der TSV 1860 München steht hinter Dresden (35 Punkte), Ingolstadt (34 Punkte) mit 33 Punkten auf dem 3. Platz. Aufstiegsgefühle? Die Frage pariert Sascha Mölders ausnahmsweise mit vorgestanzten Aussagen wie: "noch zu früh", jeder könne jeden schlagen und: Wir haben eine gute Hinrunde gespielt". Überzeugt klingt Mölders, wenn er sagt: "Wir haben ein richtig gutes Team. Jeder einzelne hat sich nochmals verbessert!" Am Sonntag (ab 12.45 Uhr live) kommt der SV Meppen, Defensivarbeiter und mit Vize-Weltmeister Torsten Frings einen ambitionierten, kritischen Trainer als Gallionsfigur. "Riesenaufgabe", sagt Mölders.Allen Fans des MSV Duisburg, vor dem Duell am Samstag gegen Hansa Rostock. gibt der gebürtige Essener Hoffnung: der MSV habe eine gute Mannschaft. "Ich mach' mir keine Sorgen, weil ich glaube, dass Duisburg das packt!"Die 3. Liga LIVE bei MagentaSportDer 20. SpieltagFreitag, 22.01.2021Ab 18.30 Uhr: Türkgücü München - FC Bayern München IISamstag, 23.01.2021Ab 13.45 Uhr: MSV Duisburg - FC Hansa Rostock, SpVgg Unterhaching - FSV Zwickau, SG Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern, SC Verl - SV Wehen Wiesbaden, Hallescher FC - 1. FC Magdeburg, FC Viktoria Köln - SV Waldhof MannheimSonntag, 23.01.2021Ab 12.45 Uhr: TSV 1860 München - SV MeppenAb 13.45 Uhr: 1. FC Saarbrücken - VfB LübeckAb 14.45 Uhr: KFC Uerdingen - FC Ingolstadt 04Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/4818865