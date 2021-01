Die Ölpreise haben sich am Freitagvormittag mit klaren Abgaben präsentiert. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete gegen elf Uhr 55,20 US-Dollar und damit um mehr als eineinhalb Prozent weniger als am Vortag. WTI gab in einer ähnlichen prozentuellen Größenordnung auf 52,16 Dollar nach."Am Ölmarkt sind die Nachfragesorgen wieder in den Vordergrund getreten", fassten die Analysten der Commerzbank ...

