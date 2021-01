Dow Jones Wenn es nach den US-Börsen geht, konnten die Amerikaner die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten wohl kaum erwarten. Dieser Eindruck entsteht zumindest beim Blick auf die Charts des US-Leitindex Dow Jones und des S&P 500: So markierte der Dow nach der Antrittsrede des neuen US-Präsidenten prompt neue Allzeithochs und notiert bei fast 31.200 Punkten. Interessante Entwicklungen im Detail: SunHydrogen Der mit Abstand meistgehandelte Wert an der Stuttgarter Börse war in dieser Woche das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...