Der Deutsche-Bank-Aufsichtsrat und oberösterreichische C-Quadrat-Gründer und Miteigentümer Alexander Schütz hat seine Anteile an der Bank Medienberichten zufolge verkauft. Ende Dezember habe er seinen Anteil in Höhe von 17,4 Mio. Aktien oder 0,84 Prozent verkauft, berichtete die Tagezeitung "Kurier" am Freitag unter Berufung auf einen Sprecher.Ein Grund für den Ausstieg sei nicht genannt worden. Schütz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...