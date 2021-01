Anleger in Deutschland, die in englische Fonds investiert sind, können Investitionen weiter halten. Aber dürfen sie neue Anlagen in diese Fonds tätigen? Die Briten haben vor fast einem Jahr, am 31. Januar 2020, die EU verlassen. Am 31. Dezember endete auch der Übergangszeitraum, der zunächst noch für einen Quasi-EU-Status gesorgt hatte. Das Vereinigte Königreich ist ...

