München (ots) -- Neue Single von Estefania Wollny- Gefühlvoller Song mit persönlicher Note- Estefania - "Unkaputtbar" ist ab Freitag, 22. Januar 2021, digital auf allen Kanälen erhältlich Musikalisch ist sie längst kein unbeschriebenes Blatt mehr: Estefania Wollny meldet sich zum Start ins neue Jahr mit einem gefühlvollen Lovesong zurück. Mit Ehrgeiz und vollem Fokus verfolgt die 18-Jährige den Traum von einer Musikkarriere weiterhin ungebrochen. Ihre neue Single "Unkaputtbar" erscheint bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 22. Januar 2021, digital auf allen Kanälen erhältlich.Estefania lebt für ihren Traum: Die 18-jährige will auf die große Bühne als Sängerin - und dieses Ziel verliert sie auch jetzt nicht aus den Augen. 2021 läutet Estefania, die bereits in der Vergangenheit mit ihrer Stimme für Furore sorgte, mit einer neuen Single ein: "Unkaputtbar" ist ein gefühlvoller Lovesong mit einer persönlichen Note. Dabei nimmt Estefania wie gewohnt kein Blatt vor den Mund und zeigt sich ungewohnt verletzlich wie temperamentvoll.In dem Song geht es darum, dass man alles schaffen kann und niemals aufgeben sollte. Da ist für mich das beste Beispiel die Liebe: Wenn man kämpft und stark ist, kann man alles schaffen und damit zeigt jeder, dass er oder sie "Unkaputtbar" ist. Ich hatte viele Tiefschläge in den letzten Monaten, ob es gesundheitlich, musikalisch oder schulisch war. Ich habe trotzdem versucht alles zu geben und wollte nicht aufgeben und habe damit gezeigt, dass ich "Unkaputtbar" bin, so die stimmgewaltige Estefania. Voller Fokus auf den großen Traum - mit Unterstützung der Großfamilie Wollny.Estefania - "Unkaputtbar" erscheint am 22. Januar 2021 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.----- Download / Stream-----LINK (http://elcartelmusic.lnk.to/Unkaputtbar)----- Musikvideo -----LINK (https://youtu.be/m51VPcjBXI8)