Europas Börsen haben am Freitag unter Ängsten vor weiter verschärften Lockdown-Massnahmen sowie schwachen Konjunkturdaten gelitten.Paris - Europas Börsen haben am Freitag unter Ängsten vor weiter verschärften Lockdown-Massnahmen sowie schwachen Konjunkturdaten gelitten. Der EuroStoxx50 verlor gegen Mittag 1,06 Prozent auf 3580,09 Punkte. Bereits am Tag zuvor hatte die Freude über Joe Bidens Amtsantritt als US-Präsident nicht bis zum Handelsschluss überdauert. Für die durchwachsene Woche zeichnet sich beim Leitindex der...

