München (ots) -Moderation: Tina HasselCorona-Impfung als Freibrief?Südeuropäische Länder fordern es bereits: freies Reisen für Geimpfte. Doch darf der Impfpass das Ticket sein in ein Leben ohne Corona-Beschränkungen? Fragt Kerstin PalzerDarüber sprechen wir mit Alexander Dobrindt, Vorsitzender der CSU im Deutschen Bundestag.Corona und die BildungAlleingelassen und ignoriert - so kommen sich viele Schüler in der Corona-Krise vor. Und zwischen Bund und Ländern hat das Thema Schul-Öffnung Sprengkraft. Jessica Briegmann über das Bildungs-DilemmaNord Stream 2Das EU-Parlament fordert einen Baustopp, die USA verhängen Sanktionen. Warum halten die Bundesregierung und das Land Mecklenburg-Vorpommern an der umstrittenen Gas-Pipeline fest? Stephan Stuchlik bohrt nach.Über Bildung und Nord Stream 2 sprechen wir mit Manuela Schwesig, SPD, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern.Im "Nach-Bericht aus Berlin" auf den Social-Media-Kanälen der "Tagesschau" ist Tina Hassel im Gespräch mit dem CSU-Landesgruppenchef im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt, zu den Themen der Sendung und beantwortet Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern.