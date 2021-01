Wohnen in Basel 2021:

Corona beeinflusst das "Wo" und "Wie"

Die Basler Kantonalbank präsentiert ihre neueste Studie zum Thema "Wohnen in Basel". Sie zeigt, dass Eigenheim trotz - oder gerade wegen - der Pandemie im letzten Jahr in Basel sehr begehrt war. Mit einem weiteren Anstieg um 7,6 Prozent hat sich Wohneigentum hier seit 2010 um über 60 Prozent verteuert. Inzwischen ist Eigenheim in der Stadt praktisch unerschwinglich geworden.

Hotspot Basel? Nicht nur.

Das verstärkte Homeoffice hat 2020 die Wohnbedürfnisse beeinflusst. Einerseits ist die Nachfrage nach grösseren Mietwohnungen gestiegen, andererseits hat Eigenheim trotz hohen Preisen weiter an Attraktivität gewonnen. In Basel hat sich Wohneigentum im letzten Jahr um 7,6 Prozent verteuert. Weil Pendlerdistanzen mit dem vermehrten Homeoffice als Standortfaktor für viele zweitrangig geworden sind, waren auch Eigenheime an peripheren Lagen gefragt. Entlang des Rheins und im Laufental, wo die Immobilien vergleichsweise noch immer günstig sind, sind die Preise vielerorts um über 4 Prozent gestiegen.

Dank Eigenheim günstiger wohnen? Jein.

Die Meinung ist weit verbreitet, dass man im Eigenheim aufgrund des anhaltend tiefen Zinsniveaus günstiger wohnt als zur Miete. Diese Einschätzung stimmt nur bedingt bzw. ist abhängig vom Belehnungsgrad: Günstiger wird das Wohnen im Eigentum erst, wenn mindestens ein Drittel des Kaufpreises aus der eigenen Tasche finanziert werden kann und deshalb keine Amortisationszahlungen nötig sind.

Eigenheim in der Stadt? Fast unerschwinglich.

Aufgrund der strikten Vorgaben bei der Tragbarkeitsrechnung wird mit der weiteren Verteuerung für die meisten Haushalte Eigenheim immer unerschwinglicher. Weil der Preis für eine typische Eigentumswohnung mit 110m2 Wohnfläche im Kanton Basel-Stadt seit 2010 um mehr als 60 Prozent auf 1,2 Millionen Franken gestiegen ist, sind bei einem Brutto-Einkommen von 80'000 Franken inzwischen Eigenmittel von 930'000 Franken nötig.

Traum vom Eigenheim? Für Junge ausgeträumt.

Für viele junge Familien bleibt Eigenheim damit ein Traum. Schweizweit ist erst ab einem Alter von 50 eine Mehrheit der Bevölkerung Wohneigentümer. Noch schwieriger ist es in Basel: Hier ist die Quote der Wohneigentümer mit 15 Prozent über alle Altersklassen nicht einmal halb so hoch wie im Schweizer Durchschnitt (38 Prozent).

Kurzkommentar von Fabrice Lanz, Leiter Immobilienkunden NWCH der BKB, zu den zentralen Entwicklungen: Video

Entwicklungen in den einzelnen Stadtquartieren in 3D: 3d.bkb.ch

Magazinbeitrag mit allen Informationen zum Thema: www.bkb.ch/wohnen-in-basel

