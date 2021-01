FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie mit einer weiterhin angespannten Infektionslage hat am Freitag die Papiere aus dem Luftfahrtsektor wieder stark belastet. Lufthansa rutschten als zweitschwächster Wert im MDax um 3,3 Prozent ab und testeten die Unterstützung von Anfang Januar. Davy Research senkte das Kursziel von 8,50 auf 6,00 Euro mit unverändertem "Underperform"-Votum. Die Airline habe noch erhebliche Arbeiten zum Konzernumbau sowie zur Verbesserung der Kapitalstruktur vor sich, hieß es.

Fraport und MTU waren mit Abschlägen von zwei bis zweieinhalb Prozent ebenfalls sehr schwach. Auch hier wackelten Unterstützungsmarken. Airbus kam mit einem Minus von 0,8 Prozent vergleichsweise glimpflich davon. Der Flugzeugbauer will die Produktion seiner Mittelstreckenjets wegen der Verschärfung der Corona-Krise in diesem Jahr doch nicht so stark hochfahren wie zunächst geplant. Analysten zeigten sich von diesem Schritt aber nicht sehr überrascht. Die Ankündigung schaffe zudem Sicherheit für die kommenden 18 Monate, hieß es von der Berenberg Bank./ajx/jha/