AKTIENMÄRKTE (13:07 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 3.828,25 -0,66% +2,61% Euro-Stoxx-50 3.583,54 -0,96% +0,87% Stoxx-50 3.172,77 -0,75% +2,07% DAX 13.799,81 -0,77% +0,59% FTSE 6.666,85 -0,72% +3,95% CAC 5.529,63 -1,09% -0,39% Nikkei-225 28.631,45 -0,44% +4,33% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 177,16 0,36

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,79 53,13 -2,5% -1,34 +6,5% Brent/ICE 54,79 56,10 -2,3% -1,31 +5,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.851,77 1.869,60 -1,0% -17,83 -2,4% Silber (Spot) 25,39 25,98 -2,2% -0,58 -3,8% Platin (Spot) 1.099,68 1.129,83 -2,7% -30,15 +2,7% Kupfer-Future 3,57 3,65 -2,0% -0,07 +1,5%

Für die Ölpreise geht es deutlich nach unten. Die Preise für WTI und Brent hätten im Januar um 7 bzw. 6 Prozent zugelegt, was nun zu Gewinnmitnahmen genutzt werde, heißt es. Die nun erfolgten ersten Anordnungen des neuen US-Präsidenten Joe Biden hätten die Ölpreise ebenfalls gestützt, merkt Analyst Damien Courvalin von Goldman Sachs an. Die Aussicht auf weitere Stimuli-Maßnahmen, Beschränkungen für Pipelines und Bohrungen innerhalb der USA und ein offensichtlicher Mangel an Dringlichkeit bei der Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran dürften die Preise auch weiterhin stützen, so der Teilnehmer. Dazu ist der Blick auf die offiziellen wöchentlichen US-Öllagerdaten gerichtet.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der jüngsten Rekordjagd dürfte die Wall Street mit Abgaben in den letzten Handelstag der Woche starten. Nachdem es im Januar bislang überwiegend nach oben gegangen sei, nehme der Markt nun eine kleine Auszeit, heißt es. Bereits am Vortag war den Indizes im späten Handel etwas die Luft ausgegangen. Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,7 Prozent. Dazu tragen auch die Ergebnisausweise von Intel und IBM bei. Intel übertraf zwar mit einem Rekordumsatz die Erwartungen, blieb allerdings einen Jahresausblick schuldig. Bei IBM sank im vierten Quartal der Umsatz stärker als von Analysten erwartet, während der Gewinn besser als geschätzt ausfiel. Der Jahresgewinn war damit aber dennoch bereits das siebte Jahr in Folge rückläufig. Beide Aktien stehen nvorbörslich deutlich unter Abgabedruck. Von den 62 Unternehmen aus dem S&P-500, die bislang ihre Zahlen vorgelegt haben, konnten 89 Prozent die Erwartungen des Marktes übertreffen, geht aus Daten von Factset hervor. Für Bewegung könnten auch die kurz nach der Handelseröffnung anstehenden US-Konjunkturdaten sorgen. Vor allem die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor und das verarbeitende Gewerbe für Januar stehen hier im Blick und dürften einen ersten Hinweis auf den Start der US-Wirtschaft in das neue Jahr geben. Bei beiden Indizes wird mit einem leichten Rückgang gerechnet.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,5 zuvor: 54,8 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Januar (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,0 zuvor: 57,1 16:00 Verkauf bestehender Häuser Dezember PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: -2,5% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Börsen geht es am Freitagmittag nach einem bisher guten Wochenverlauf nach unten. Während der DAX am Montagmorgen noch bei 13.700 Punkten notierte, legte er zwischenzeitlich auf über 14.000 Punkte zu. Nun gibt er einen großen Teil der gesehenen Gewinne wieder ab. Dieses Phänomen der Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende war in Zeiten der Corona-Pandemie bereits häufiger zu beobachten, da dass Schlagzeilenrisiko hier hoch ist und die Anleger vorsichtiger werden. Aktuell kommt die Impfkampagne in Europa nur schleppend ins Laufen und der britische Premierminister Boris Johnson warnte, dass der aktuelle Lockdown sogar bis zum Sommer in Kraft bleiben könnte. Der Sektor der Ölwerte verliert europaweit mit fallenden Ölpreisen 2,2 Prozent, größter Verlierer ist der Sektor der Reise- und Freizeitwerte, der um 3,2 Prozent nachgibt. Die Wirtschaft der Eurozone hat sich nach Einschätzung von Martin Moryson, Chefvolkswirt der DWS für Europa, im ersten Monat des neuen Jahres trotz des Europa-weiten Lockdowns erstaunlich gut behauptet. Laut der veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes hat sich im Verarbeitenden Gewerbe die Stimmung gehalten. Im Dienstleistungsbereich habe sich naturgemäß die Stimmung eingetrübt und liege mit 45 Punkten deutlich unter der Expansionsschwelle. Die Erwartungen seien allerdings mit 62,2 Punkten immer noch sehr zuversichtlich. Der DAX läge noch deutlicher im Minus, würde nicht das Plus von 4,9 Prozent bei Siemens stützen. Die Quartalszahlen waren klar über den Schätzungen der Analysten ausgefallen. VW hat, wie an der Börse bereits erwartet, ein starkes Schlussquartal hingelegt. Die Akte legt um über 4 Prozent zu. Auch bei Prosieben werden die Zahlen vom Vorabend als überraschend stark bezeichnet. Die Aktie steigt um 2,9 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:00 Uhr Do, 17:08h % YTD EUR/USD 1,2179 +0,08% 1,2157 1,2149 -0,3% EUR/JPY 126,28 +0,27% 126,02 125,81 +0,2% EUR/CHF 1,0776 -0,01% 1,0764 1,0765 -0,3% EUR/GBP 0,8908 +0,54% 0,8893 0,8849 -0,3% USD/JPY 103,69 +0,17% 103,67 103,56 +0,4% GBP/USD 1,3673 -0,43% 1,3669 1,3730 +0,1% USD/CNH (Offshore) 6,4905 +0,40% 6,4842 6,4655 -0,2% Bitcoin BTC/USD 31.764,50 +2,93% 30.806,75 31.925,00 +9,3%

Der Dollar kann sich zum Wochenausklang leicht von seinen jüngsten Verlusten erholen. Für den Dollar-Index geht es um x,x Prozent nach oben. Auch der Euro verteidigt seine Vortagesaufschläge. Gegen Ende der Pressekonferenz von EZB-Chefin Christine Lagarde habe diese auf die Frage nach der Euro-Stärke gesagt, dass die EZB die Wechselkursentwicklung "sehr genau, sehr genau" beobachte, so Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann zur Euro-Stärke am Vortag. Außerdem habe sie gesagt, dass alle Instrumente angepasst werden könnten und nichts ausgeschlossen sei. Das sei die Botschaft gewesen, dass wenn die Devisenhändler es nicht unterlassen, den Euro weiter nach oben zu handeln als es dem Geschmack der EZB entspricht, die EZB ihren Leitzins senken könne. Die EZB reihe sich damit ein in die Riege derjenigen Zentralbanken, die - weil heimische Instrumente weitgehend erschöpft sind - den Wechselkurs als "Instrument" der Geldpolitik entdeckten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach den Aufschlägen im Wochenverlauf haben die Anleger an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Australien vor dem Wochenende Gewinne mitgenommen. Die Indizes gaben fast durchweg nach, wobei sich die Verluste überwiegend in Grenzen hielten. Dass der neue US-Präsident Joe Biden mittels einiger Verordnungen umstrittene Maßnahmen seines Vorgängers Donald Trump bereits aufgehoben hat, stützte zunächst nicht mehr, nachdem die Finanzmärkte zuletzt bereits stark die Erwartung eines weiteren großen Stimuluspakets gespielt hatten. In Tokio ging es für den Nikkei-Index leicht nach unten auf 28.631 Punkte, nachdem das Marktbarometer am Vortag erneut ein 30-Jahreshoch erreicht hatte. Hier sprachen Händler auch von Zurückhaltung vor der in der kommenden Woche startenden Berichtssaison der Unternehmen. Hongkong war das Schlusslicht in der Region. Laut KGI Securities ließ der Netto-Liquiditätszufluss aus Festlandchina, der zuletzt eine maßgebliche Stütze gewesen sei, am Donnerstag bereits nach. Kurzfristig dürfte damit das Momentum begrenzt sein.

CREDIT

Wenig verändert präsentieren sich am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die Aussagen der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag werden überwiegend als ereignislos, aber beruhigend gewertet. Das Treffen sei eine "vorhersehbar langweilige Sache" gewesen, urteilen die Kreditstrategen von Bank of America. Der Itraxx Senior Financial Index habe danach seine nachgebende Tendenz fortgesetzt, heißt es dazu von der Helaba. Entsprechend engten sich die Spreads weiter ein und auch in den kommenden Tagen gebe es dafür noch Spielraum.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF sichert sich Zugriff auf Peptide für Kosmetik

BASF hat ein globales und exklusives Lieferabkommen mit Caregen über vier kosmetische Peptide unterzeichnet. Mit der Erweiterung ihres Portfolios plant BASF im Laufe des Jahres 2021 vier Peptide mit Anti-Aging- und Anti-Pigmentierungs-Eigenschaften für atopische sowie für zu Akne neigender Haut einzuführen, wie das Unternehmen mitteilte.

BMW schafft CO2-Flottenziel der EU für 2020 locker

BMW hat dank starker Nachfrage nach elektrifizierten Fahrzeugen die Klimaschutzvorgaben der EU bei den CO2-Emissionen der verkauften Neuwagen im vergangenen Jahr locker geschafft und muss deshalb keine Strafzahlungen leisten. "Nach unseren vorläufigen Berechnungen haben wir statt der geforderten 104 Gramm pro Kilometer einen Wert von 99 Gramm erreicht", sagte Vorstandschef Oliver Zipse. "Auch für die Vorgaben in 2021 sind wir gut vorbereitet."

Investoren verklagen Bayer wegen Glyphosat in Deutschland - Magazin

Auch in Deutschland ist Bayer wegen seines Unkrautvernichters Glyphosat in Rechtsstreitigkeiten verwickelt. Die beiden Kanzleien Hausfeld und Tilp klagen im Auftrag verschiedener Investoren vor dem Landgericht Köln auf Schadensersatz, wie sie der Wirtschaftswoche bestätigten. Grund für die Klagen ist der massive Kursverfall der Bayer-Aktie als Folge der verlorenen Gerichtsprozesse in den USA, die Krebskranke wegen der mutmaßlichen Krebsgefahr des Herbizids massenhaft losgetreten haben.

Thyssenkrupp bläst Verkauf des Zementanlagenbaus zunächst ab

Thyssenkrupp wird sein Geschäft mit Zementanlagen zunächst weiter in Eigenregie führen. Die nach Buchprüfungen vorliegenden Angebote mehrerer Interessenten hätten nicht überzeugt, heißt es in einem internen Rundschreiben an die Mitarbeiter aus der vergangenen Woche. Deshalb sei beschlossen worden, den Verkaufsprozess "bis auf Weiteres auszusetzen und das Zementgeschäft in der Thyssenkrupp-Gruppe zu belassen". Ein Verkauf oder eine Partnerschaft sei auf längere Sicht allerdings nicht ausgeschlossen.

VW trotz Erholung im 4Q mit deutlichem Gewinrückgang 2020

Für den Volkswagen-Konzern ist es im vierten Quartal zwar weiter aufwärts gegangen. Mit der Erholung der Auslieferungen seien auch die Umsatzerlöse entsprechend "erheblich" gestiegen, teilte die Volkswagen AG mit. Im Gesamtjahr sank der operative Gewinn aufgrund der Corona-Pandemie - wie vom Konzern angekündigt - jedoch deutlich.

Porsche SE dank VW mit deutlich positivem Konzernergebnis 2020

Die Beteiligung an Volkswagen hat der Porsche Automobil Holding SE im vergangenen Jahr einen Gewinn beschert. Wie die Gesellschaft mitteilte, rechnet sie mit einem deutlich positiven Nachsteuerergebnis. Konkreter kann Porsche noch nicht werden. Volkswagen hatte zuvor mitgeteilt, für das abgelaufene Jahr einen bereinigten operativen Gewinn von rund 10 Milliarden Euro zu erwarten.

Forderungen nach Stopp von Nord Stream 2 werden lauter

Nach dem Votum des EU-Parlaments gegen das deutsch-russische Pipeline-Projekt Nord Stream 2 werden die Stimmen nach einem kompletten Stopp des Projekts lauter. "Hiermit steht fest, dass der Weiterbau von Nord Stream 2 eindeutig gegen europäische Interessen verstößt und eingestellt werden muss", erklärte der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Sascha Müller-Kraenner. Die Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden über die Fertigstellung der klimaschädlichen Mega-Pipeline Nord Stream 2 sprechen zu wollen, zeige zudem, "dass es sich hierbei nie - wie behauptet - um ein rein privatwirtschaftliches Projekt, sondern um ein eminent politisches Vorhaben in Kooperation mit den russischen Machthabern gehandelt hat".

Google droht mit Abschaltung seiner Suchmaschine in Australien

Der US-Internetriese Google hat im Streit um ein geplantes Online-Mediengesetz mit der Abschaltung seiner Suchmaschine in Australien gedroht. Falls das Vorhaben in seiner jetzigen Form umgesetzt wird, bleibe Google kaum eine andere Wahl, als diesen Dienst in Australien einzustellen, sagte die Google-Managerin Mel Silva bei einer Anhörung im Senat in Canberra. Australien plant eine strenge Regulierung des digitalen Nachrichtenmarktes und will Google und das Online-Netzwerk Facebook dazu zwingen, australischen Medienhäusern Nutzungsgebühren für die Verbreitung von deren journalistischen Inhalten zu zahlen.

Remy Cointreau bestätigt Ausblick nach kräftigem Umsatzwachstum

Der Spirituosenhersteller Remy Cointreau hat in seinem dritten Geschäftsquartal von starken Cognac-Absätzen profitiert. Der Umsatz legte kräftig zu und glich die Schwäche der Vorquartale damit nahezu aus. Der französische Konzern bestätige zudem den Ausblick für das Gesamtjahr 2020/21. Der Umsatz erreichte in den drei Monaten per Ende Dezember 350 Millionen Euro, auf organischer Basis ein Anstieg von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Samsung baut für 10 Mrd Dollar neue US-Chipfabrik - Agentur

Der südkoreanische Samsung-Konzern will einem Agenturbericht zufolge mit Milliardenaufwand eine neue Chipfabrik in den USA errichten. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, will Samsung Electronics dafür mehr als 10 Milliarden US-Dollar investieren. Aktuell liefen davor Gespräche über einen Standort in Austin im US-Bundesstaat Texas.

Uhrenmarke A. Lange & Söhne will eigenen Online-Shop starten

Die deutsche Uhrenmarke, A. Lange & Söhne, will noch in diesem Jahr einen eigenen Online-Shop starten. "Einige unserer Partner haben bereits mit Online-Verkäufen experimentiert. Wir selbst wollen unseren Kunden im Laufe des Jahres mit einem eigenen digitalen Shop entgegenkommen", kündigte Firmenchef Wilhelm Schmid im Handelsblatt an.

Londoner Taxifahrer wollen gegen Uber Klagen

Dem Fahrdienstvermittler Uber steht in London eine Klage der Taxifahrer bevor. Tausende Fahrer der "Black Cabs" haben sich zusammengeschlossen und beschuldigen den US-Konzern, beim Angebot seiner Dienstleistungen in Großbritannien unrechtmäßig vorzugehen. Derzeit bereiten sie eine Klage vor. Sie kritisieren, dass Uber seinen Fahrern jahrelang erlaubt hat, Buchungen direkt von Passagieren entgegenzunehmen statt über eine zentrale Stelle.

Vivendi kauft Anteil an spanischem Medienkonglomerat Prisa

Die französische Vivendi hat sich bei dem spanischen Medienkonglomerat Promotora de Informaciones (Prisa) eingekauft. Wie die Vivendi SE mitteilte, hat sie 7,6 Prozent an dem Unternehmen übernommen. Finanzielle Details nannte der Medienkonzern nicht. Zu Prisa gehört unter anderem die spanische Tageszeitung El Pais.

