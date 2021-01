Trotz des Kursfeuerwerks an der Wall Street kann der DAX in den letzten Tagen keine neuen Allzeithochs markieren - und auch die EZB lieferte gestern keine frischen Impulse. So präsentiert sich der deutsche Leitindex zum Wochenschluss bei rund 13.760 Punkten etwas schwächer. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Siemens (WKN 723610) In einem eher schwachen Marktumfeld sticht heute die Siemens-Aktie hervor. Der Münchener DAX-Konzern legte am Morgen frische Zahlen vor: Da die Erwartungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...