Baden-Baden (ots) - "Wenn die Hersteller uns nicht hängen lassen, sondern die Impfstoffmengen wirklich so liefern, wie wir das mit Ihnen vorbesprochen haben, dann sind wir im Sommer in der Lage, wirklich jedem Deutschen ein Impfangebot zu machen", so Kanzleramtschef Helge Braun heute, Freitag, 22. Januar 2021, im Interview mit SWR3.Braun sieht ein Ende der Pandemie in SichtLaut Helge Braun sei es möglich, dass in diesem Sommer schon wieder Urlaubsreisen durchgeführt werden können. Im Interview mit SWR3 sagte er: "Deshalb bin ich auch hoffnungsvoll, dass Urlaub im Sommer möglich ist und dann auch die Pandemie letzten Endes einen gewissen Schlussstrich erfährt." Der Kanzleramtschef betonte allerdings auch, dass das nicht allein von der Politik abhängig ist, sondern auch von den Herstellern des Impfstoffes: "Da hängen wir von Dingen ab, die kann die Politik nicht allein entscheiden, sondern die Hersteller müssen erfolgreich sein und die Produktion muss dann auch reibungslos laufen", so Braun.Zitate frei zur Verwendung bei Nennung der Quelle SWR3.