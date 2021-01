Audi will 2023 neue Modelle seiner Verbrenner A4 und A6 bringen. Danach soll Schluss sein. Schon vor 2030 könnte die Produktion gestoppt werden. An Plug-in-Hybriden soll nur noch maßvoll entwickelt werden. Ist es der letzte A8, der Ende 2021 noch einmal ein Facelift erhalten soll? Dafür sprechen Aussagen, die Audi-Chef Markus Duesmann in einem Interview mit dem Manager Magazin geäußert hat. Duesmann, der Audi seit einem Dreivierteljahr leitet, hat offenbar einen Verbrenner-Ausstiegsplan. Letztes Refresh der Verbrenner-Volumenmodelle bis 2023 Demnach sollen von den Volumenmodellen A4 und A6 2023 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...