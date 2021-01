Hamburg (ots) - 365 Tage betriebliche Personalentwicklung unter Pandemiebedingungen haben gezeigt, Online Seminare mit der richtigen Didaktik sind eine Alternative zu PräsenzseminarenDie Kompakttraining GmbH & Co. KG (https://www.kompakttraining.de/) hat erneut die Führungskräfte und Personalentwickler befragt. Das Ergebnis zeigt: Folienschlachten und Trainermonologe in Webinaren sorgen für Frust unter Teilnehmern. So fasste eine Kundin treffend zusammen: "Bitte nicht schon wieder ein Webinar - Zuhören muss ich in Telefonkonferenzen schon genug."Webinar-Müdigkeit bei Fach- und FührungskräftenSeit Beginn des Jahres 2021 bemerkt der Weiterbildungsanbieter aus Hamburg auch zunehmend eine Erschöpfung der Fach- und Führungskräfte zur Teilnahme an Webinaren.Viele Weiterbildungsanbieter haben bereits kurz nach dem ersten Lockdown ein umfangreiches Webinar-Angebot an den Start gebracht - ohne dabei auf eine angepasste Didaktik und Interaktion zu achten. Die anfängliche Begeisterung für das Format weicht daher einer Online-Frustration. Immer mehr Interessenten sehnen sich nach praxistauglicher Bildungsarbeit statt Powerpoint-Shows und Monologen.Belastungsanzeichen bei Mitarbeitern - Bildungsverantwortliche reagierenAuch in der Bildungsarbeit für Fach- und Führungskräfte spiegeln sich die Unruhe und die zunehmende Belastung wieder. Es sind daher insbesondere Online Seminare (https://www.kompakttraining.de/online-seminare/) zu den Themen Kundenbetreuung, Selbstmanagement und Führung wichtig um die anstehenden Herausforderungen im Businessalltag meistern zu können.Dabei geht es nicht nur um Wissensvermittlung. In diesen herausfordernden Zeiten sind Persönlichkeitsentwicklung und professionelles Verhalten hilfreich.Fehlende Online Didaktik: Kompakttraining reagiert!Damit Persönlichkeitsentwicklung auch digital gelingt, ist eine angepasste Online-Didaktik notwendig.Wie bei der Kompakttraining GmbH & Co. KG üblich, ist auch die Didaktik bei Onlinetrainings auf Interaktivität und Praxisnutzen ausgelegt. Die detaillierte Bewertung aus über 25 Veranstaltungen spricht dabei für sich:- 86% der Inhalte haben unmittelbaren Praxisnutzen- 98% der Teilnehmer sagen, es gibt Platz für Fragen und Austausch- 94% der Teilnehmer empfehlen das Seminar an Kollegen weiter- 95 % der Teilnehmer machte das Seminar auch Spaß. Pressekontakt:Kompakttraining GmbH & Co KGi. A. Oliver KutzAnsprechpartner PresseBanksstraße 620097 HamburgFon 040-80 81 375-0Fax 040-80 81 375-41Email: oliver.kutz@kompakttraining.dewww.kompakttraining.deOriginal-Content von: Kompakttraining GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80914/4819324