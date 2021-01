Der Online-Designermode-Händler MYT Netherlands Parent B.V., die Muttergesellschaft der deutschen Mytheresa Group GmbH, feierte am Donnerstag ihr Debüt an der New Yorker Börse (NYSE). Der Emissionskurs lag bei 26,00 Dollar, der Schlusskurs bei 31,0 Dollar. Zwischenzeitlich erreichte die Aktie ein High bei 36,25 Dollar. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 22.01.)

