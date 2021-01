Der S&P 500 bewegt sich seit Anfang November in einem steigenden Trendkanal und hat am Vortag erneut dessen obere Begrenzung erreicht. Der Index sollte nun wieder nach unten abprallen und den unteren Bereich des steigenden Trendkanals anlaufen. Es bietet sich eine Short-Chance!AnalyseDer S&P 500 befindet sich in einem jahrelangen Aufwärtstrend, der nach dem heftigen aber kurzen Kurseinbruch in der Folge der Coronavirus-Pandemie nochmal deutlich an Dynamik gewonnen hat. Vom Coronacrash-Tief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...