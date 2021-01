Der EUR/JPY baut am Freitag seine Aufwärtsbewegung bis in den Bereich der 126,30 aus - Als nächstes wird das 2021 Hoch im Bereich der 127,50 anvisiert - Der EUR/JPY baut seine Kursgewinne vom Donnerstag weiter aus und er versucht, den Ausbruch über die 126,00 zu konsolidieren. Sollte sich der Kaufdruck in eine ernsthafte Erholung verwandeln, dürften ...

