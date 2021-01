Baden-Baden (ots) - Der Südwestrundfunk (SWR) schafft eine eigenständige Hauptabteilung Dokumentation. Deren Leitung wird zum 1. Mai 2021 Eric Friedler (49) übernehmen. Der Verwaltungsrat des SWR hat dem heute, 22. Januar 2021, zugestimmt.Programmdirektor Bratzler: Eric Friedler ist einer der großen DokumentarfilmerClemens Bratzler, SWR Programmdirektor Information: "Der SWR freut sich auf einen der renommiertesten deutschen Dokumentarfilmer. Eric Friedler ist ein echter Könner und zurecht vielfach ausgezeichnet. Er bringt Erfahrung, jede Menge Ideen und große Begeisterung für die Aufgabe mit, den SWR im Dokubereich weiter zu stärken und zu profilieren."Ausgezeichnet: Grimme-Preis, Deutscher Fernsehpreis, Rose d'OrEric Friedler, geboren 1971 in Sydney (Australien), gehört zu den anerkanntesten Dokumentarfilmregisseuren in Deutschland. Für seine mutigen und filmisch innovativen Werke wurde er vielfach international und national ausgezeichnet, so u. a. mehrfach mit dem Grimme-Preis, mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis. Im vergangenen Jahr wurde sein Film "Wim Wenders, Desperado" in die offizielle Auswahl der Internationalen Filmfestspiele von Cannes aufgenommen und gewann anschließend den "Rose d'Or Award 2020", eine der bedeutendsten Fernsehauszeichnungen weltweit. Auch als Redakteur und Abteilungsleiter beim Norddeutschen Rundfunk (NDR) hat er für die ARD etliche preisgekrönte Dokumentar-, Spiel- und Fernsehfilme entwickelt und betreut. Bevor Eric Friedler 2002 zum NDR wechselte, hatte er mehrere Jahre als Reporter und Redakteur für "Report Mainz" gearbeitet. 2010 übernahm er die Leitung der Abteilung "Dokumentarfilm, Dokudrama & Sonderprojekte" im NDR.Dokumentation als Kernkompetenz des SWRDer SWR stärkt seine Kompetenz im Bereich Dokumentarfilm und baut eine eigenständige Hauptabteilung Dokumentation auf. Darin bündelt er die Verantwortung für den Großteil seiner dokumentarischen Formate. Gerade auch für jüngere Zielgruppen sollen systematisch Dokumentationen und Dokuserien entwickelt werden (Presseinformation vom 20.11.2020) (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/pressemeldungen/swrfernsehen-neue-struktur-100.html).Weitere Informationen unter: http://swr.li/unternehmen-neue-hauptabteilung-dokumentation-eric-friedlerFotos über www.ARD-Foto.de (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ard-foto.de%2F&data=04%7C01%7Cheike.rossel%40swr.de%7C7a8cb17a58184f4e97c708d8bc89bac2%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637466647037590556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qowuPG9p3bFQ%2FZtXZ%2BCT6702l%2BwIQ2uxXp0esDVlHwg%3D&reserved=0)Pressekontakt:Pressekontakt: Hannah Basten, Tel. 0711 929 11030, hannah.basten@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4819363