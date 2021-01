Der EUR/USD baut seine jüngsten Gewinne aus und erreicht die 1,2190 - Das nächste Ziel der Aufwärtsbewegung ist das 2021 Hoch um 1,2350 - Der EUR/USD baute seine Erholung bis in die Nähe der 1,2200 aus, wo die Dynamik am Freitag etwas nachließ. Die Aufwärtsentwicklung stockte am 21-Tage-SMA im Bereich der 1,2190. Ein Bruch über dieses Niveau sollte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...