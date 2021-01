Der Deutsche Aktienindex hat heute um die Unterstützung bei 13.800 Punkten gerungen und zur Stunde den Kampf zumindest mal gewonnen. Auch weil unter dieser Marke erneut Schnäppchenjäger die Rückgänge in den Kursen zum Einstieg genutzt haben und der Verkaufsdruck wiederum anderer nicht so groß war, so dass es zu einem stärkeren, durch die Markttechnik ausgelösten Rutsch kam. Diese Entwicklung wiederholt sich nun schon einige Monate und spricht für einen robusten Aufwärtstrend im Markt. Denn solange ...

Den vollständigen Artikel lesen ...