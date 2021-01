Am 21.01. legte die 1999 gegründete, französische SOITEC SA (FR0013227113), der mit starkem Abstand weltgrößte Spezialist für technologisch unverzichtbare Wafer-Isolierungen als Vorstufe für Halbleiterproduktionen aller Kommunikationsbereiche und zugleich auch eine sehr erfolgreiche Position unseres Strategiedepots VERMÖGENSSTREUUNG (bereits + 27 % seit Depotaufnahme am 24.11.20) beeindruckend starke Umsatzzahlen zum 3. Geschäftsquartal 2020/21 (per 31.12.) vor.Diese gingen dabei sogar auch noch über das bereits überraschend positive gleichzeitige + 5,4 %ige Umsatzwachstum des 4. Quartal 2020 beim weltdominierenden Chiplithographiebeschichtungs-Spezialisten auf Basis von Wafer-Substraten, ASML (NL0010273215), klar hinaus.

Den vollständigen Artikel lesen ...