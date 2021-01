Vom Vorabend wirkten die trüben Intel-Zahlen noch einmal nach. Sie drückten auch den Chiphersteller im DAX - Infineon. Dem konnte sich der DAX am Ende nicht entziehen und landete im Minus. Mehr dazu im Marktbericht LS-X. 14.000 bleiben der Widerstand der Woche Am Morgen musste der DAX bereits mit Verlusten starten. Zur runden Marke von 14.000 Punkten waren es zwischenzeitlich dann mehr als 200 Punkten. Entsprechend negativ war unser Händler am Morgen ...

