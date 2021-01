REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der "Reutlinger General-Anzeiger" zur Corona-Pandemie:

"Grenzkontrollen dürfen nicht mehr ausgeschlossen werden. Sie müssen sogar sein. Sonst würde eine Ungleichbehandlung für Menschen in Deutschland (unabhängig des Passes wohlgemerkt) vorliegen. Menschen, die in Deutschland in Gebieten leben, deren Inzidenzwerte bestimmte Grenzen überschreiten, dürfen sich nicht mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort wegbewegen. Warum sollten das also Menschen dürfen, die aus Nachbarländern mit möglicherweise viel höheren Infektionszahlen kommen?"/yyzz/DP/men