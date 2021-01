Beeindruckend: Die Zahlen des Münchener Siemens-Konzerns sorgten zu Wochenschluss für Begeisterung bei Aktionären, Händlern und Analysten. Die Aktie des DAX-Konzerns sprang daraufhin auf ein neues Hoch. Mit Blick auf die Bekanntgabe der vollständigen Zahlen in wenigen Wochen ist nun eine gewisse Erwartung verbunden.Was für ein Wochenschluss: Enorm gute operative Quartalszahlen haben am Freitag die Anleger bei Siemens munter zugreifen lassen. Während der DAX am Freitag die Bremse anzog, gewannen ...

