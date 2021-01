Warren Buffett ist wirklich ein erfolgreicher Investor und noch immer einer der reichsten Menschen, die auf unserem Planeten wohnen. Allerdings ist sein Vermögensstern bereits seit einiger Zeit nicht mehr am Aufsteigen: In letzter Zeit gibt es insbesondere Leute wie einen Elon Musk und einen Jeff Bezos, die mit ihren Vermögen meilenweit am Orakel von Omaha vorbeigezogen sind. Allerdings auch andere: So hat zuletzt ein chinesischer Produzent und Eigentümer eines Wasserkonzerns Warren Buffett einholen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...