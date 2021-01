Das südkoreanische Unternehmen SK Innovation steigt in China in das Geschäft mit Batterietausch-Technologie ein. Möglich macht dies eine strategische Beteiligung an der hierauf spezialisierten Firma Blue Park Smart Energy (BPSE), einer Tochtergesellschaft der BAIC Group. Die Beteiligung an BPSE in Höhe von 13,3 Prozent erfolgt über SK Future Energy Shanghai (SKFS), ein Tochterunternehmen von SK Innovation. ...

