Mit dem Video- und Podcastformat Changerider wollen Etventure-Gründer Philipp Depiereux und t3n den Menschen die Angst vor der Digitalisierung und dem Wandel nehmen. In der aktuellen Folge "fährt" Katharina Wolff mit. Sie ist Herausgeberin des "ersten Business-Magazins aus Frauenperspektive". Strive heißt das neue Magazin, das seit dieser Woche im Handel erhältlich ist und die feminine Antwort auf das Manager Magazin sein soll. Eine Befürworterin der Frauenquote ist Wolff trotz dieser Female-Empowerment-Ambition nicht. "Ich bin natürlich nicht blind. Ich sehe, was sich tut und was sich nicht tut." Sie plädiert dafür, dass man bereits früher ansetzt, als es die jetzt geplante Regelung...

Den vollständigen Artikel lesen ...