Bonn (ots) - Zeit Online ist im Jahr 2020 gewachsen und gegen den Trend wirtschaftlich profitabel. Das berichtet Chefredakteur Jochen Wegner im Interview mit dem Medienmagazin journalist. In Spitzenzeiten habe Zeit Online seine Tagesreichweite 2020 vervierfacht. So habe etwa das Corona-Dashboard, für das die Redaktion mehrmals am Tag Zahlen der 400 Stadt- und Landkreise in Deutschland recherchiere, im vergangenen Jahr mehr als 50 Millionen Abrufe verzeichnet. Auch wirtschaftlich sei 2020 für Zeit Online ein erfolgreiches Jahr gewesen, sagt Jochen Wegner: Die Erlöse seien im Vergleich zum Vorjahr um die Hälfte gestiegen.Im Interview mit dem journalist spricht sich Jochen Wegner besonders in Corona-Zeiten für einen demütigen Journalismus aus. "Karl Popper trendet. Zeit Online ist normalerweise ein sehr meinungsfreudiges Medium, aber zumindest in den ersten Monaten haben wir uns bemüht, nicht gleich in den Wettstreit der Standpunkte einzutreten, sondern in den um Tatsachen", so der 51-Jährige. "Wir versuchen, den Eindruck zu vermeiden, jemand könne genau wissen, was in einer nie dagewesenen Situation zu tun ist."Jochen Wegner, der neben der Redaktionsleitung von Zeit Online auch zur Chefredaktion der gedruckten Zeit gehört, kritisiert im journalist-Interview die eigene Branche. Er beobachte eine Art Zweiteilung im digitalen Journalismus: "Ein Teil der Medien hat für sich als Geschäftsmodell entdeckt, auf die Spaltung der Gesellschaft zu zielen und diese zu verstärken", so Wegner. "Eine andere Gruppe wird eher für lösungsorientierten Journalismus belohnt, für verlässliche Informationen und Einschätzungen, für Dialog und Austausch. In dieser Sphäre sehen wir uns."Das komplette Interview mit Jochen Wegner lesen Sie in der Jubiläumsausgabe (70 Jahre) des journalists, die gerade erschienen ist. Außerdem ist das Interview frei auf www.journalist.de (http://www.journalist.de) verfügbar.