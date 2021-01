GBPUSD scheint derzeit immer weniger in der Gunst der Käufer zu liegen. Die deutliche Verlangsamung der Aufwärtsbewegung ist ein deutliches Zeichen dafür. Es scheint, als bereite sich der Markt auf einen bevorstehenden Kursrückgang vor. Wie Sie sich mit Ihrer Trading-Strategie darauf vorbereiten können, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von "Tickmill's Research am Sonntag". Ansteigender Keil im Widerstand Tickmill-Analyse: GBPUSD im Tageschart ...

