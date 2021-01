Renditen mit Kunst: Ein Traum wird Realität

Vor vier Jahren gab der Unternehmer und leidenschaftliche Kunstsammler Reinhold Würth der Deutschen Presse-Agentur (dpa) ein vielbeachtetes Interview. Er bezeichnete darin seine Kunstsammlung als so etwas wie den Notgroschen des Unternehmens. In einem insgesamt krisenhaften Jahr wird einmal mehr deutlich, was er meint:

Während unzählige Unternehmen unter den Begleiterscheinungen von Covid leiden, zeigt sich die Kunst einmal mehr sehr robust. Die Preise international renommierter Kunst steigen eher, sind zumindest aber stabil. Ein Notgroschen eben für den, der ihn einsetzen muss, wenn es die wirtschaftliche Situation gebietet.

Die Idee des Notgroschens

Nach eigener Verlautbarung folgte Würth zunächst keinem konkreten Plan. Er startete einfach mit dem Kauf von Werken und zwar solchen, die ihm selber gefielen. Heute umfasst diese Sammlung rund 18.500 Werke. Interessant:

Während man den Eindruck haben könnte, dass eine solche, infolge von Fleiß reichlich mit Geld gesegnete Persönlichkeit nur nach teuren und namhaften Werken greifen würde, entschied er sich explizit auch für Arbeiten für wenige hundert Euro von Akademie-Absolventen bzw. jungen und vollkommen unbekannten Künstlern.

Zugleich betonte er, dass er auch bei der Kunst weiterhin Kaufmann bleibe. Das bedeutet ein Kauf erfolgte nach genauer Abwägung: welches Objekt gefällt und lässt auf Grund seiner Art und Weise einen Wertzuwachs erwarten. Das führte zu Kunstwerken die, Zitat Würth, "heute 20 bis 30 Mal so viel wert sind wie beim Kauf".

Den vollständigen Artikel lesen ...