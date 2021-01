In den letzten Jahren ist das Interesse der Verbraucher an Speiserüben wieder gestiegen, denn sie bedienen den Trend nach ursprünglicher und einfacher Küche. Dies meint der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer (Bonn). Bis zum Mittelalter dienten Speiserüben als wichtiges Grundnahrungsmittel, bis sie von der Kartoffel verdrängt wurden und in...

Den vollständigen Artikel lesen ...