Der deutsche Leitindex hat eine Woche mit Höhen und Tiefen hinter sich. Am Donnerstag sprang er kurzzeitig über 14.000 Punkte. Dann kam die EZB-Sitzung und der DAX orientierte sich plötzlich nach unten. Am Freitag ging er dann mit 13.874 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht immerhin ein Plus von 0,6 Prozent. Die Marktidee ist diesmal Volkswagen.