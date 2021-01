DJ Ifo-Präsident Fuest sieht "gespaltene Situation" in der Wirtschaft

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident des Ifo-Institutes für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, hat kurz vor der Bekanntgabe der neuen Ifo-Geschäftsklimazahlen Unterschiede zwischen der Entwicklung in der Industrie und in anderen Wirtschaftsbereichen hervorgehoben. "Aus anderen Konjunkturindikatoren sehen wir, dass die Wirtschaft im Grund gespalten ist", sagte Fuest dem ZDF-Morgenmagazin. "In der Industrie läuft es in den meisten Ländern, auch in Deutschland, recht gut, während es in den vom Shutdown betroffenen Bereichen selbstverständlich sehr, sehr schlecht läuft."

Zur Begründung sagte Fuest, der Lockdown dauere ja nun schon lange, Einzelhandel, Hotels und Restaurants hätten wirklich ganz große Probleme. "Gleichzeitig sehen wir, dass unter diesen Unternehmen viele dann andere Wege suchen", hob er hervor und verwies auf den Onlinehandel und Essensbestellungen. "Aber es ist klar, das kann keinen Ausgleich bieten", konstatierte der Ökonom. "Das ist also wirklich eine gespaltene Situation." Auf den Ifo-Index, der um 10.00 Uhr veröffentlicht werden soll, ging Fuest direkt nicht ein.

January 25, 2021 02:40 ET (07:40 GMT)

