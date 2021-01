Delivery Hero SE, die weltweit führende lokale Lieferplattform, wurde kürzlich zu einem der besten Arbeitsgeber in Deutschland gekürt. Das internationale Zertifizierungsprogramm Best Places to Work bietet Arbeitgebern in verschiedenen Ländern die Möglichkeit, mehr über das Engagement und die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter zu erfahren und ehrt diejenigen, die ein hervorragendes Arbeitsumfeld mit höchsten Standards hinsichtlich der Arbeitsbedingungen bieten.

Im Rahmen der Unternehmensbewertung bezeichneten 86 der Mitarbeiter von Delivery Hero das Unternehmen als einen hervorragenden Arbeitgeber (bei anderen deutschen Unternehmen sind es durchschnittlich 79 %). Insgesamt gaben sie dem Unternehmen gute Noten für die Flexibilität, Arbeitsplatzkultur und gesamte Unterstützung für die Mitarbeiter mit Blick auf die COVID-19-Pandemie.

"Wir freuen uns sehr, dass Delivery Hero als einer der besten Arbeitgeber in Deutschland 2021 zertifiziert wurde. Wir haben schon immer das Ziel verfolgt, ein Unternehmen aufzubauen, in dem die Mitarbeiter sich wirklich entfalten können und eine Kultur der starken Werte und Inklusivität zu pflegen. Dieses Zertifikat bestätigt den eingeschlagenen Weg und wir werden auch weiter daran arbeiten, eine sehr gute Mitarbeiterzufriedenheit zu erreichen. Ein großes Dankeschön an unsere Helden, die unser Unternehmen zu so viel mehr als nur einem Arbeitsplatz machen", sagte Jeri Doris, Chief People Officer bei Delivery Hero.

"Wir gratulieren Delivery Hero zur Auszeichnung als einer der besten Arbeitgeber. Trotz der durch die Pandemie verursachten Unterbrechungen ist es dem Unternehmen gelungen, eine Kultur zu pflegen, der die Qualität und das Wohlbefinden der Mitarbeiter sehr am Herzen liegt. Die Organisation ist stolz auf ihre kontinuierlichen Maßnahmen zur Bestärkung, Unterstützung und Förderung der Mitarbeiter in jeder Facette ihrer Rolle", so Hamza Idrissi, Global Program Manager.

ÜBER DAS PROGRAMM BEST PLACES TO WORK

Best Places To Work ist ein weltweites Zertifizierungsprogramm für das Personalwesen, das hervorragende Arbeitgeber in vielen Ländern der Welt anerkennt. Mit unserem eigenen Bewertungsverfahren analysieren wir die Attraktivität eines Unternehmens in einem zweistufigen Prozess mit Fokus auf acht Arbeitsplatzfaktoren wie Kultur, Führung, Karrierechancen und Personalpraktiken. Werden Sie Mitglied unserer Community auf LinkedIn, Twitter und Facebook.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bestplacestoworkfor.org

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik in über 700 Städten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als 20 Minuten zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, beschäftigt mehr als 27.000 Mitarbeiter. Delivery Hero ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wurde 2020 in den Leitindex DAX (Deutscher Aktienindex) aufgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter www.deliveryhero.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

