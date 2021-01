Wer derzeit im Ruhestand ist oder sich diesem Lebensabschnitt nähert, weiß wohl bereits, dass das Portfolio zumindest etwas konservativer aufgestellt sein sollte. Immerhin wird man daraus einen Teil seiner Einnahmen bestreiten. Deswegen sollten Anleger, die starke Dividendenaktien suchen, Automatic Data Processing (WKN: 850347), Fifth Third Bancorp (WKN: 875029) und The AES Corporation (WKN: 882177) auf dem Schirm haben. Werfen wir auf die drei mal einen genaueren Blick. Automatic Data Processing ...

Den vollständigen Artikel lesen ...