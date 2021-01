Unterföhring (ots) - Tom Brady ist und bleibt der G.O.A.T.: Der 43-Jährige schafft das, was zuvor noch keinem gelang: Die Tampa Bay Buccaneers sind das erste Team, das den Heim-Super-Bowl erreicht. Für Tom Brady ist es die insgesamt zehnte Super-Bowl-Teilnahme - Rekord!Conference-Championship-Rekord auch für ProSieben: Hervorragende 16,9 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) im Schnitt ab 21:05 Uhr erzielten das NFC-Conference-Championship-Game und macht ProSieben zum Marktführer am Sonntag (10,8 Prozent). Im Duell der Quarterback-Legenden Brady vs. Rodgers siegten die Tampa Bay Buccaneers mit 31:26 bei den Green Bay Packers.Am Sonntag, 7. Februar 2021 zeigen ProSieben, ran.de (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fran.de%2F&data=04%7C01%7CChristiane.Maske%40seven.one%7Cdb3f433be28c4dd90b5408d8c0c92f05%7C3825a6f324cb47d48aa235d3e5891324%7C1%7C0%7C637471317596654911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=bRQnJGmKbSj7sKAl4%2BOItF%2FkXTV2oBDqC4Ng7uHKNcQ%3D&reserved=0) und Joyn ab 22:40 Uhr den 55. Super Bowl zwischen den Tampa Bay Buccaneers und dem Titelverteidiger Kansas City Chiefs live aus dem Raymond James Stadium in Tampa Bay/Florida.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | seven.one Entertainment Group | Business Intelligence erstellt: 25.01.2021 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Christiane MaskeCommunication & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1163email: Christiane.Maske@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4820240