Nach den Entwicklungen in den vergangenen Monaten verbietet es sich natürlich von einem "Endspurt" bei Nord Stream 2 zu sprechen. Doch die Meldung, dass man nun auch in dänischen Gewässern mit den letzten Verlegearbeiten begonnen hat, sorgt bei den Anteilseignern des russischen Energieriesen Gazprom zumindest wieder einmal für Hoffnung, dass das ambitionierte Projekt endlich einmal fertiggestellt wird.So wurde bekannt, dass das Schiff Fortuna am Sonntag vor der Insel Bornholm mit den Arbeiten begonnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...