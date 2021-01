Unterföhring (ots) -- Sky Original Dokumentation über die Erfolgsgeschichte der ersten Schiedsrichterin der Bundesliga Bibiana Steinhaus- Ab 8. März um 20.15 Uhr auf dem Pop-up Sender "Sky Serien und Shows - Yes She Can!" im Rahmen einer Sonderprogrammierung zum Weltfrauentag sowie auf Sky One, Sky Ticket, Sky Bundesliga und Sky Q- Weitere Highlights der Sonderprogrammierung: die "Her Story"-Dokumentationen mit Barbara Schöneberger, Sarah Wiener, Stefanie Giesinger und Anna Loos sowie "Gentleman Jack", "Jett", "Catherine the Great", "Enlightened", "The L Word: Generation Q" und viele mehr- Produzent: DEF Media GmbH Unterföhring, 25. Januar 2021 - 50.000 Menschen, zwei Teams und mittendrin Deutschlands erste Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus.In der neuen Episode der Sky Original Dokumentation "Her Story" zeigt die erste Schiedsrichterin im deutschen Profi-Fußball, wo sie die Grundsteine ihrer Karriere legte: Gemeinsam mit ihrem Vater stand sie in ihrer Heimat Bad Lauterberg auf dem Fußballplatz und zeigt in "Her Story" ihre sportlichen Anfänge. Dabei wird schnell klar: Steinhaus hatte immer ihr Ziel vor Augen.Die Sky Original Dokumentation zeigt, mit wie viel Training und Herzblut sie es in die Männerdomäne der ersten Fußball-Bundesliga schaffte und wie sie auch ihre Karriere neben dem Fußballplatz immer im Blick behält.Bibiana Steinhaus zeigt in "Her Story" aber nicht nur ihre sportliche Seite, sie gewährt auch tiefe Einblicke, wie sie mit Spieler- und Fankritik umgeht. Gemeinsam mit ihrem Partner, der Schiedsrichterlegende Howard Webb, ist sie aber auch ganz privat beim Kochen und auf dem Sofa zu sehen. Und sie verrät nicht nur, wie die beiden sich kennen und lieben lernten, sondern auch was sie dazu bewegte, ihre außergewöhnliche Schiedsrichterkarriere auf dem Rasen zu beenden.Bibiana Steinhaus über "Her Story": "Zu Beginn dieses tollen Filmprojekts war nicht ansatzweise abzusehen, wir sehr uns Umstände, die wir zuvor nicht kannten, bei unserer gemeinsamen Reise begleiten würden. Ich freue mich, dass in dieser Dokumentation viele meiner Wegbegleiter zu Wort kommen. Meine Geschichte erzähle ich somit nicht alleine. Freunde, Familie und Kollegen schauen aus unterschiedlichsten Perspektiven auf meine bisherige Karriere und das macht die Doku so wunderbar facettenreich."Ausstrahlungstermine "Her Story":Zu sehen ist die Episode "Her Story" mit Bibiana Steinhaus ab 8. März um 20.15 Uhr exklusiv auf "Sky Serien und Shows - Yes She Can!" sowie um 21.25 Uhr auf Sky One. Zudem ist die Episode auf Abruf via Sky Q und Sky Ticket verfügbar und läuft am 11. März auf Sky Bundesliga.Weitere Highlights der Sonderprogrammierung auf "Sky Serien und Shows - Yes She Can!": Alle Episoden von "Her Story" mit Barbara Schöneberger, Anna Loos, Stefanie Giesinger und Sarah Wiener. Außerdem "Gentleman Jack", "Jett", "Catherine the Great", "Enlightened", "The L Word: Generation Q" und viele mehr.Über "Her Story":In dem aufwändigen Doku-Format gewähren die hochkarätigen Protagonistinnen nicht nur spannende Einblicke in ihren abwechslungsreichen Berufsalltag mit Erfolgen und Rückschlägen, sondern zeigen auch, was sie bewegt, wofür sie stehen und wofür sie kämpfen. Die Frauen nehmen uns mit in ihrem beruflichen und privaten Alltag mit lustigen, nachdenklichen, glamourösen aber auch mit sehr emotionalen, ehrlichen und authentischen Momenten - so nah wie noch nie!Über Sky One:Der Entertainmentsender Sky One zeigt in Deutschland und Österreich eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und hochkarätigen Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Pressekontakt:Stephanie TeicherExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Teicher@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4820302